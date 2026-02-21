ЗАРЕЖДАНЕ...
|Летище "Васил Левски" София ще бъде затворено за всички полети
Затварянето на аерогарата няма общо с разположените в последните дни военни американски самолети.
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
От Министерството на отбраната днес отново потвърдиха за "По света и у нас", че разполагането им е в подкрепа на обучение, свързано с дейностите по усилена бдителност на Алианса.
На този етап няма потвърждение на твърденията, че американските самолети се струпват във връзка с напрежението покрай Иран.
