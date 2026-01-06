ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лесен трик, чрез който да не се подвеждате от новите евроцени
До 8 август 2026 г. всички цени трябва да бъдат обявявани и в двете валути – левове и евро. Законът не изисква коя цена да бъде поставена първо, но тенденцията показва, че търговците постепенно сменят етикетите – първо показват цената в евро, а след това тази в левове.
Проблемът е психологически: много потребители реагират първосигнално при пазаруване. Поглеждат цената за секунда и решават дали да купят. Цените в евро обаче изглеждат почти два пъти по-ниски от тези в левове, което може да създаде впечатление за по-изгодна покупка.
Пример: стока, която струва 31 лв., в евро е 15,85 евро. На пръв поглед сумата изглежда по-малка, което често кара хората да решат по-лесно да купят. Подобен ефект имат и цените от рода на 29,99 лв. или 39,99 лв., които са психологически по-привлекателни от кръглите 30 или 40 лева.
Експертите съветват при всяка покупка първо да проверявате цената в левове или да умножавате стойността в евро по 2. Официалният курс за смяна на левове с евро е 1,95583 лв. за 1 евро. Това ще ви помогне да прецените реалната стойност и да не се подвеждате от "по-малката“ евроцена, съветва вестник "Труд".
