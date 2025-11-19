Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция

© Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите. Това написа Лена Бориславов часове, след като Слави Трифонов излезе с публикация във Facebook.



Лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook, провокиран от решението на Софийския районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за ползване на фалшифициран документ. Според него, въпреки съдебното решение, фактът за фалшивия подпис остава, а от него се е възползвал бившият премиер Кирил Петков.



Ето какво още написа Лена Бориславова по темата: "Той и песен написа преди време. Осъдих го за нея на първа инстанция. И на втора ще го.



Просто отнема време.



Но по-важното е утре всички да сме на протеста в 18:00 на Ларгото".