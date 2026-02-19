Лена Бориславова за ИТН: Не могат да преглътнат факта, че си отиват

© Facebook Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин. Това написа днес във Facebook депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.



По думите ѝ след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес те атакуват новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност.



"Боли ги. Не мога да изпитам съчувствие след всичко, което причиниха с престоя си в политиката", пише още Бориславова.