|Лекар: Най-голямата грешка е жените да чакат симптоми
УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" организира през октомври безплатни ехографски прегледи за жени над 18 години.
Навременната профилактика
"Редовните прегледи са изключително важни, особено когато се касае за женско здраве - злокачествените заболявания са безсимптомни", каза стажант-гинекологът от болница "Пирогов" д-р Бетина Лозанова в студиото на "България сутрин".
Специалистът призова всяка жена да отиде на профилактичен преглед поне веднъж в годината, а най-оптимално е два пъти годишно.
"Късното откриване на злокачествените заболявания затруднява лечението и преживяемостта. Навременното откриване е важно", подчерта д-р Бетина Лозанова.
Гинекологични прегледи с началото на половия живот
В ефира на Bulgaria ON AIR тя припомни, че е добре гинекологичната профилактика да започне с началото на водене на полов живот.
"Жените на по-късна възраст спират да посещават гинеколога - когато са в менопауза и след определена възраст. В късна възраст зачестяват онкологичните заболявания при жените от гинекологична гледна точка", предупреди стажант-гинекологът.
Как и кога се извършва профилактиката
Повечето жени, които вече са били прегледани по кампанията на "Пирогов", нямат оплаквания или имат установен проблем в миналото, който са пренебрегнали.
Записването за безплатен преглед става през работни дни от 9 до 17 часа на тел. 02/ 9154 394.
Профилактичните консултации ще бъдат от 6 до 31 октомври, от 16:00 до 18:00 часа в приемно-консултативния гинекологичен кабинет.
