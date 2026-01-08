© Plovdiv24.bg виж галерията Опашка от автомобили се е образувала в курорта Пампорово заради ледена настилка, предаде репортер на ФОКУС.



Към 14.30 часа заваля силен сняг с вятър и само за половин час настилката по пътните платна се заледи. Заради усложнената обстановка има колона от автомобили в курорта, която започва малко след автогарата и продължава към Студенец. Към момента вече няма снеговалеж.



От ОПУ - Смолян съобщиха, че има две машини на терен, които опесъчават и осоляват. Една от тях обаче слага вериги на стръмен участък. Голяма част от шофьорите обръщат автомобилите и тръгват през проходите Рожен и Превала. На място пристигна и екип на полицията.