Куриозна ситуация пред "Кауфланд", шофьор заклещи колата си под мантинела

© Шофьор буквално попадна в плен на своята несъобразителност. Той събра погледите, като някак си успя да се заклещи под мантинела.



Куриозната ситуация е отпреди дни на паркинга пред хипермаркет "Кауфланд“ във Враца. Възрастен водач на "Шкода“ спрял, за да може да влезе в обекта и да си напазарува. Неизвестно как обаче, тегличът му минал под мантинелата и колата останала заклещена.



В продължение на неизвестно колко време, шашардисаният водач се опитвал да се измъкне от неочаквания капан. За тази цел трябвало да се откачи или тегличът, или да среже мантинелата.



Не е ясно как колата е успяла да се отскубне от клопката на паркинга. Проверка на място установи, че няма отрязана или липсваща мантинела, така че най-вероятно жертвата е бил тегличът на колата, пише BulNews.