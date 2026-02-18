Кънчо Стойчев: Като че ли вървим към пълна изолация на "Новото начало"

© "Първото впечатление, което прави съставът на кабинета, е, че по-скоро е търсен експертен принцип. Всъщност почти всички, може би с едно-две изключения от новите министри, са заемали или министерска длъжност в миналото, и по-често заместник-министерска длъжност. Това означава, че екипът е грамотен в административно отношение, защото да съставиш кабинет и то къс кабинет, за два-три месеца, който да няма административен опит е прекалено рисковано. Така че аз го тълкувам като в правилна посока, че са подбрани експерти и хора с административен опит. Колкото до политическата му насоченост, не е възможно в една парламентарна демокрация да се създаде кабинет, който да няма никаква връзка с никаква политическа партия.



Анализът в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио ФОКУС направи социологът Кънчо Стойчев.



Експертът беше категоричен, че посоченият от Андрей Гюров кабинет не е избор нито на Илияна Йотова, нито на Румен Радев. Две фигури в този кабинет предизвикват остри, първоначални реакции, и то на вицепремиерите – тази на Андрей Янкулов, Антикорупционния фонд, поради което някои нарекоха кабинета "Петрохан“, и на Стоил Цицелков, като вицепремиер по честните избори, който пък беше неречен вече "директор на водопад".



"Когато имаме квалификации, в случая става дума за квалификации, не съм ги чел, но съм сигурен, че има такива квалификации, трябва да зададем въпроса: кой ги прави тези квалификации и да не оставяме с впечатление, че това е общоприетото мнение. Да, определени медии защитават определена политическа линия и това е политическата линия, която е против съдебната реформа и излизане от този тупик, в който се намира цялата ни правосъдна система.



Да, едно от посланията при избора на този кабинет е, че ще се търси развръзка по линия на съдебната реформа. Като казвам съдебната реформа нямам предвид нещо задължително добро, тъй като тази съдебна реформа я дъвчем от толкова много време, и освен това, толкова много политици от най-различни политически партии си счупиха зъбите в тази съдебна реформа. Но така или иначе, ясен знак е, че ще се търси решение в тази посока, и то не само по линия на този кратък дву-тримесечен кабинет, а най-вероятно и в една бъдещата конфигурация, която е рано да гадаем каква точно ще е", заяви социологът.



Кънчо Стойчев даде мнение и за други две имена, предложени от Гюров – Корман Исмаилов и Хасан Адемов.



"Знаем, че Корман Исмаилов беше от младежкото движение, изтъкнат лидер на ДПС, близък до Доган, но най-вече близък до Касим Дал. Знаем, че Касим Дал беше така да се каже организационният гений на ДПС, но тогава мина много време и в новата ситуация, когато ДПС е превзето от Пеевски, аз не съм сигурен, че Касим Дал и Корман Исмаилов са против Ахмед Доган, напротив, даже си мисля, че нов тип разделение тече.



А знакът е съвършено ясен и той не е знак в полза на господин Пеевски, по-скоро това е един фронт, който се отваря там, и то дългосрочен фронт, тъй като очевидно се мисли не само за временния кабинет, за временното правителство, а и за бъдеща управленска конфигурация, а защо не и за определен тип подкрепа по време на предстоящите избори, което също е много интересен нюанс", разсъждава Стойчев.



Експертът прогнозира, че ДПС ще бъде една от партиите, която трудно ще премине 4-процентовата бариера, но е категоричен, че:



"За Радев ще бъде важен всеки един процент. Да, Радев ще бъде победител на тези избори, оттам нататък вече дали са 100, 105, 110, 112 депутати, е от огромно значение".



В заключение Кънчо Стойчев обобщи:



"Насоката на този кабинет, ако прочетем имената от такава гледна точка бъдещо редовно управление, то това, което аз виждам, е, че като че ли никой няма да търси взаимодействие и сътрудничество с "Новото начало“, като че ли вървим към пълна изолация на "Новото начало“, поне като заявки в момента.



И това изглежда освен всичко друго, и логично на фона на прогнозни данни, които получаваме. Така че едно от малкото сигурни неща в един следващ, ако се стигне до редовен кабинет, е, че това ще бъде кабинет без никакво участие на "Новото начало“, да не кажа, че е и против "Новото начало“.



Но под "Новото начало“ нямам предвид избирателите, бившите избиратели на ДПС и избиратели от разни малцинствени общности, имам предвид едно ръководство, което взе определени позиции, и то доста бабаитски позиции. Спомня ми си г-н Пеевски непрекъснато беснееше и повтаряше: "Радев да слезе, веднага да слезе“. И добре, ето, Радев слезе и ще спечели изборите. За какво беше този бабаитлък? Явно е имало за какво да бъде, така че този сюжет ще е дълъг сюжет и интересен сюжет".