ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП
Автор: ИА Фокус 10:19Коментари (0)0
© БНТ
Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви, че ще се включи в битката за лидер на БСП.

"С кандидат за председател на БСП ли говоря?

Да, може да разглеждате разговора по този начин.“

Влизате в тази битка?

Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат“, заяви Крум Зарков.

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. "Това не бива да бъде допускано“, каза пред БНТ той.

Според него съществуването на БСП е много дълбока тема и трябва да се признаят допуснатите грешки.

"Когато тези, които направиха, така че партията създала съвременната ни Конституция, записала в нея демократична, правова и социална държава, водила ред битки срещу задкулисие и фасадна демокрация, беше причислена и принизена като прост апендикс към едно управление, водено от олицетворителя на тази корупция, те първо трябва да поемат своята отговорност. Това е сегашното изпълнително бюро, както и голяма част от ръководния екип на партията“, заяви той.

Според него Атанас Зафиров няма как да продължи да бъде председател на БСП.

Освен вътрешнопартийните теми, Зарков коментира и политическия проект на президента Румен Радев.

"Ако БСП си беше останала на мястото през последните години, особено последната, може би на Радев нямаше да му се налага да слиза от президентството и да се включва в битката на партийния терен в битка срещу олигархията. Не, няма Румен Радев да претопи БСП, това което се случва на БСП и което ще се случи, ще бъде плод на усилията на БСП, ако не се предприемат нужните мерки, осъзнае своята отговорност. Тяя има път напред с или без присъствието на Радев на политическия терен.“

Той е категоричен, че появата на Румен Радев ще промени политическия пейзаж.

"Това може и ще е полезно, защото 5 години ние не можем да излезем от един цикъл на избори и да намерим правилното сечение“, коментира още той.


Още по темата: общо новини по темата: 184
10.01.2026 »
10.01.2026 »
15.12.2025 »
16.02.2025 »
16.02.2025 »
16.02.2025 »
предишна страница [ 1/31 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
08:06 / 29.01.2026
НИМХ издадe предупреждения
08:07 / 29.01.2026
Консултациите за служебен премиер продължават
08:04 / 29.01.2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жандармерия пред община Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: