|Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
На финалната права в надпреварата бяха също Борислав Гуцанов и Руси Статков.
По-рано през деня от надпреварата за председателския пост се отказаха Калоян Паргов и Драгомир Стойнев. Сред другите номинирани бяха и Иван Таков, Габриел Вълков, Атанас Зафиров, Атанас Атанасов, Кирил Добрев, Петър Витанов, Румен Овчаров и Сергей Станишев.
ФОКУС припомня, че днес Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП. Той обяви, че напуска поста, защото не желае да участва "в какъвто и да е процес по разделение на БСП". "Днес БСП е под напрежение, под съмнение, под въпрос. Чуват се гласове на тревога, на гняв, на нетърпение. Чуват се и гласове, които настояват за бързи решения, за резки завои", добави Зафиров.
