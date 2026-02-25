ЗАРЕЖДАНЕ...
|Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
Това заяви председателят на ''БСП - Обединена левица" Крум Зарков в парламента, след като 8 народни представители от БСП гласуваха промените в Изборния кодекс да бъдат приети, предаде репортер на ФОКУС.
"Допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно прави на българските граждани. Това е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутатите от БСП в следващия парламент", каза още той.
И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.
"С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път', заключи той.
