Крум Зарков изключи осемте депутати от листите на БСП
Автор: Марияна Стойчева 13:08Коментари (0)503
© ФОКУС
Ветото на президента Илияна Йотова бе бламирано заради осем народни представители от "БСП - Обединена левица". Това са трима от министрите от кабинета "Желязков", Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Мая Димитрова, Деян Дечев и Петър Кънев. С това си действие те не спазиха нарочно политическо решение на Изпълнително бюро.

Това заяви председателят на ''БСП - Обединена левица" Крум Зарков в парламента, след като 8 народни представители от БСП гласуваха промените в Изборния кодекс да бъдат приети, предаде репортер на ФОКУС

"Допринесоха за нарушаването на Конституцията, в която са се клели и която гарантира всеобщо и равно изборно прави на българските граждани. Това е абсолютно неприемливо и те повече няма да бъдат депутатите от БСП в следващия парламент", каза още той. 

И благодари на другите депутати от БСП, които са устояли на принципите на партията.

"С тях ще трябва да преодолеем щетите, които ни бяха нанесени от същите хора. Ние продължаваме напред по друг път', заключи той.


Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
