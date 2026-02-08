Крум Зарков: Ще заразим цялата страна

© Предстои ни много работа. Ще излезем, ще се виждаме с нашите граждани и ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост. Пътят ще е тежък и дълъг, но по него ще вървим заедно и ще стигнем далеч. С тези думи новият председател на БСП Крум Зарков закри 51-ия Конгрес на партията.



Зарков бе избран за лидер на партията с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа - Руси Статков.



"Считам тази победа за общо дело, тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец. Не само, че нищо не е загубено, голямото сега започва. Наша отговорност освен думите и символа, да последват и действия. Аз съм готов", каза Зарков.



Той посочи, че има грешки, има санкциониране на грешките, но има и уважение към всеки.



"Този процес трябва да завладее цяла България. И ако вчера ви сочеха с пръст, днес трябва да ви дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади за тези избори, първата изненада дойде от БСП", подчерта той.



"Каузата е много по-голяма от всеки от нас и ако успеем, ще успеем заедно", допълни той.