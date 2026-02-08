ИЗПРАТИ НОВИНА
Крум Зарков: Ще заразим цялата страна
Автор: Елиза Дечева 08:34
Предстои ни много работа. Ще излезем, ще се виждаме с нашите граждани и ще заявим смирено, но амбициозно това, което искаме да постигнем за България. Ще се наредим редом до тези, които се борят за справедливост. Пътят ще е тежък и дълъг, но по него ще вървим заедно и ще стигнем далеч. С тези думи новият председател на БСП Крум Зарков закри 51-ия Конгрес на партията. 

Зарков бе избран за лидер на партията с 416 гласа. На второ място с 302 гласа остана Борислав Гуцанов. На трето място с 3 гласа - Руси Статков. 

"Считам тази победа за общо дело, тя е победа над апатията и чувството за примирение. Тя нямаше да бъде възможна, ако в БСП няма живец. Не само, че нищо не е загубено, голямото сега започва. Наша отговорност освен думите и символа, да последват и действия. Аз съм готов", каза Зарков. 

Той посочи, че има грешки, има санкциониране на грешките, но има и уважение към всеки.

"Този процес трябва да завладее цяла България. И ако вчера ви сочеха с пръст, днес трябва да ви дават за пример. Ще заразим цялата страна с друг начин на правене на политика. Очакваха се много изненади за тези избори, първата изненада дойде от БСП", подчерта той. 

"Каузата е много по-голяма от всеки от нас и ако успеем, ще успеем заедно", допълни той.


Още новини от Национални новини:
Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
20:56 / 07.02.2026
Край на зимата
20:23 / 07.02.2026
Приятел на Иво Калушев: В хижата имаше две деца. Едното представя...
19:33 / 07.02.2026
Кокинов за загадката "Петрохан": Колко може да се криеш в една пе...
18:34 / 07.02.2026
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026

