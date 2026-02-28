Сподели close
Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго, освен до война. Това написа в социалните мрежи председателят на БСП Крум Зарков във връзка с покачващото се напрежение в Близкия Изток. 

"Войната не е продължаване на политиката с други средства, а просто смърт и разрушения", написа Зарков и заяви, че Българската социалистическа партия призовава за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете.

"Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий и трябва да се положат всички усилия да се предотврати, докато още има възможност за това. Това е и най-безспорният български и европейски интерес", заключи той. 