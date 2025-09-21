ИЗПРАТИ НОВИНА
Крум Зарков: Борисов разбира, че настъпва мотика
Автор: ИА Фокус 12:26
"Бойко Борисов не е загубил усета си напълно и разбира, че настъпва мотика. За пореден път. И разбира, че поведението на Пеевски е далеч неприемливо и рано или късно ще ги завлече.“ Това каза бившият правен секретар на президента и бивш правосъден министър Крум Зарков пред bTV.

По думите му той се опитва засега само вербално да направи някаква дистанция между себе си и него.

"Така, както се опитва да създава дистанция между себе си  и самото правителство, което той като мандатоносител е излъчил. Символичен е актът, че самия Бойко Борисов не гласува на вота на недоверие. А мотиката може да удари по главата по-бързо, отколкото си мислим. Очаквах, че нещата ще се успокоят около приемането на бюджета, влизането в еврозоната и до президентските избори. Но начинът, по който Пеевски действа - е на път наистина да го самовзриви,  а по този начин да взриви и самото правителство“, смята Зарков.

Бившият правен секретар на президента и бивш правосъден министър заяви, че управляващото мнозинство реално е "четворна коалиция“ с опорна точка Делян Пеевски. По думите му лидерът на ДПС - Ново начало не само осигурява оцеляването на кабинета, но "планира действията му“ и демонстративно показва влияние.

"Правителството разполага с над 130 гласа. Гарантът е Пеевски – и това вече не се прикрива. Той държи да се знае, а има 29 депутати“, каза Зарков.

Според него показните изяви и репликите "държава с главно Д“ целят "да внушат, че държавата е той“.

Критика към БСП: "самоубийствен курс“

Като член на БСП Зарков определи участието на партията във властта като "мъртва хватка“:

"БСП има по-голяма нужда от правителството, отколкото правителството от БСП. Гласуването на всяка прищявка на Пеевски обезличава партията. Виждам мрачно близко бъдеще, ако не бъде намерен изход“, заяви още Зарков.

Той каза и че БСП има потенциал за силен кандидат на президентските избори, но е в противоречие като част от статуквото.

"Как ще излезеш срещу него, когато си част от него?“, попита той.

Относно Илияна Йотова Зарков коментира, че има "всички качества за президент“, но отново постави проблема с политическата рамка.

Собствена кандидатура определи като "несериозна тема в този момент“ и обясни, че не се е обсъждало такова нещо.


