ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Крум Зарков: БСП заслужава да се борим за нея!
В момента тече заседание на Националния съвет на партията, на което трябва да се вземе решение кой ще я оглави. Очакванията са обаче това да се случи след предсрочните парламентарни избори. Припомняме ви, че преди дни Зарков обяви, че се влиза в надпреварата за лидер на БСП.
"Тези 82 - ма членове на Националния съвет, устояли провеждането на спасителен Конгрес са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите на върховния партиен орган да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава. Длъжни сме да се възползваме от тази възможност", написа той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов: ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на ...
12:29 / 31.01.2026
Как парите в обращение в България нараснаха от 2 до 32 милиарда л...
11:50 / 31.01.2026
Министър Гуцанов с добра новина за 2 милиона пенсионери
10:37 / 31.01.2026
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпалени...
11:51 / 31.01.2026
Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
10:11 / 31.01.2026
Борисов: Уверих Фон дер Лайен, че България е надежден партньор в ...
11:22 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS