Крум Зарков: БСП заслужава да се борим за нея!

© Facebook БСП заслужава да се борим за нея. Няма друга партия в България, в която ръководителите да искат едно, а колективният орган да реши друго. Това написа в социалните мрежи бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков.



В момента тече заседание на Националния съвет на партията, на което трябва да се вземе решение кой ще я оглави. Очакванията са обаче това да се случи след предсрочните парламентарни избори. Припомняме ви, че преди дни Зарков обяви, че се влиза в надпреварата за лидер на БСП.



"Тези 82 - ма членове на Националния съвет, устояли провеждането на спасителен Конгрес са достойни за уважение. Те дадоха шанс на делегатите на върховния партиен орган да освободят партията ни от зависимости и да я върнат на правилната страна в битката за демократична, социална и правова държава. Длъжни сме да се възползваме от тази възможност", написа той.











