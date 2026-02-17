Крум Зарков: Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така

© В дни, доминирани от политически неизвестни, председателят на Крум Зарков направи категорични изявления за предстоящия служебен кабинет, ролята на левицата и позицията на БСП за изборите и държавността.



Разговорът се случва в ключов момент — само ден преди срещата между Илияна Йотова и номинирания за служебен премиер Андрей Гюров



На въпроса дали в проектокабинета ще има представители на БСП, Зарков беше категоричен:



"Не съм информиран за такова нещо. Никой член на БСП не е информирал мен или нашата партия за такъв ход. По устав това трябва да се случи.“ Той подчерта, че дори и да има социалисти в този кабинет, това би било "в лично качество“, а не като партийна квота".



"Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така.“ Зарков добави, че с интерес очаква състава на служебния кабинет, защото е възможно "много от въпросите“ да отпаднат сами, пише bTV.



За ролята на партиите: "Отговорността е в участниците в изборите“. По думите на лидера на БСП политическите сили имат ключова роля за честността на предстоящите избори:



"Политическите сили действително имат голяма роля да играят в основната мисия на служебния кабинет — осигуряване на честни избори.“



Той отново постави акцент върху факта, че проблемът с купения вот не е абстрактен:



"Много често се говори за купуване на гласове, но тези гласове някой ги купува, нали?“



Зарков припомни своята критика от 2024 г., че промените в Конституцията са размили отговорността на служебния кабинет. Въпреки това той смята, че легитимността на решенията не е застрашена:



"Легитимността на решенията не, защото те действат в сегашната конституционна рамка. Въпросът е, че тази рамка се оказва за пореден път неудачна, най-меко казано.“



Той отбеляза, че благодарение на опита на Румен Радев и Илияна Йотова страната е избегнала риск:



"Ако не се стигне до назначаване на служебен кабинет, не може да се назначат и избори.“



За избора на Гюров: "Йотова нямаше какво друго да направи“. Според Зарков изборът на Илияна Йотова е логичен и политически смислен:



"Тя се позиционира много ясно по основния въпрос, който разцепва обществото — за и против един модел.“ Той подчерта разликата между предишната парламентарна доминация и фигурата на Гюров:



"Андрей Гюров не беше избран от тази доминация, а от друга.“



Зарков заяви категорично, че партията му влиза в битка срещу олигархичния модел:



"Крайно време е да го надделеем. БСП ще бъде на вълната на тези, които целят нормалност — управление по конституционната рамка, а не по нейната фасада.“



Въпросът за социалистите, участвали в сътрудничества, свързвани с ГЕРБ, беше посрещнат с ясна позиция:



"Място в партията ни има всеки социалист. Аз не съм дошъл да гоня, но мисля, че нямат място в ръководните структури и в листите.“