Криза в един от най-желаните сектори: Има кадри, но са некачествени

© Близо 44% от компаниите в IT сектора продължават да наемат служители всеки месец. Интересна е тенденцията, че препоръките от настоящи служители са ефективен начин за набиране на точните хора.



"Това е един от начините, по които се случва търсенето на кадри към днешна дата. Така е по-лесно да се стигне до активните такива", заяви експертът от водеща компания за подбор на персонал в IT сектора Пламена Тимова пред "България сутрин".



По думите ѝ само паричният стимул вече не е достатъчен за задържането на кадри в компаниите. Служителите се насочват към фирми, които предлагат допълнителни обучения, допълнително здравно осигуряване, различен тип ваучери, където се чувстват ценени.



Хибридният модел за работа е най-предпочитан от IT специалистите. Проучването показва, че 35% от компаниите дават избор на служителите си как да работят.



Сред критериите при подбора на кадри фирмите залагат на образованието, предишни работодатели, стана ясно от думите на експерта по подбор на кадри Петинка Петкова в ефира на Bulgaria ON AIR.



"Има отлив от обяви за работа, за 18 месеца има спад в отворените позиции заради повсеместната криза, която битува в IT сектора. Налице е намаляване на позиции, факторът за това не е само финансов", уточни Петкова.



По думите ѝ добрите кадри се задържат 4-6 г. в компаниите.



Като основен проблем пред компаниите тя посочи наличието на свръхмного кандидати и малък процент на истински добрите специалисти.