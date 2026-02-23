ЗАРЕЖДАНЕ...
|Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околчица, другите три са самоубийства
"Информацията бе изнесена на части и позволи на хората да фантазират. Докоснеш ли центъра на фантазията в нашия мозък, могат да се родят невероятни неща. Според мен това беше изключително неправилно поднесено на обществото. Така то стана обществено разследване. Аз смятам, че това беше грешка. Ако е имало някаква цел, то по-скоро е било да се разводни вниманието на хората. За мен това не беше правилно", коментира Тодоров пред bTV.
"Всъщност това е едно криминално престъпление и нищо повече, тежко криминално престъпление. Мафиите нямат отношение към това. Това е тежко криминално престъпление на един човек, който през годините някакси незабележимо за заобикалящия го свят и може би забележимо за близките му хора е успял да се развие до степен, до която е повлякъл със себе си още няколко човека", подчерта той.
"От информацията, която имаме, категорично мога да заявя, че става въпрос за три убийства и три самоубийства, чисто технически погледнато, защото някои от хората не са успели да се самоубият и поради тази причина друг е дръпнал спусъка. Имам предвид на "Петрохан" един човек, и в кемпера - двама. Разбира се, има още неща, които трябва да се изследват допълнително, но смятам, че натам вървят нещата.
При едната от жертвите на "Петрохан" не е успял да се убие и му е помогнато. Това, че Ивайло Калушев има педофилски наклонности, абсолютно не подлежи на никакъв коментар. Това е факт. Това, че е използвал някои религиозни моменти от будизма и го е облякъл като някакъв вид будизъм. Всъщност това, което прави, си е жив шаманизъм", заяви криминалният психолог.
Според него със сигурност няма външно вмешателство.
"Единственото, което, според мен, до известна степен е проблем, е, че човекът, който пръв е открил телата, не са се постарали да го накарат да си стои в България, за да може да се работи по-обстойно с него, защото този, който намира телата при едно убийство, то той до последно трябва да е на разположение. Става дума за Диян Илиев", заяви Тодоров.
Обясни и за Околчица:
"В кемпера Ивайло Калушев е стрелял. Но това са неща, които тепърва ще става категорични. Когато се изнася информация по този случай, се дава на парче и така се дава възможност на хората да могат да си мислят някакви неверни неща. Това е за съжаление, за да може случаят да буни духовете дълго време и да влияе на предстоящата предизборна кампания", смята Тодоров.
Той заяви, че няма никакви съмнения, че е имало външен натиск по отношение на мотива за отнемане на живота на петимата мъже и едно дете.
