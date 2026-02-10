ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Криминален психолог: Безотговорни родители с грешна преценка
Автор: ИА Фокус 08:53Коментари (1)1522
©
Когато отидеш на едно място, където има три трупа... Повярвайте ми, обикновеният зрител не може да си представи колко е трудно да се направи внимателен оглед. Тук говорим за едно пространство и зрителите твърдят, че веднага трябвало да бъдат допуснати всички, които искат да видят и да направят сеира, това заяви бившият зам.-директор на Института по психология към МВР и криминален психолог Росен Йорданов.

По думите му "един човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики, към един летален край". Това са фактите, заяви той.

"Аз затова цяла седмица не давах интервюта, защото знаех, че ще се случи нещо и то се случи. Виждате, че в момента, в който се установи смъртта на втората група от трима души, малко след това беше дадена пресконференция. И аз тук искам да поздравя всички, които са замесени, защото беше дадена една пресконференция, в която участваха всички замесени страни и беше дадена информация". Според него истината е, че министърът и главният секретар ще "получат една сводка, която трябва да преразкажат".

"Дори когато фактите са поднесени до последния детайл, не можеш да спреш фантазиите на хората да си фантазират. Недоверието в институциите през последните години беше подклаждано перманентно от всички страни. Аз не очаквам МВР да има някакъв рейтинг, важното е те да си свършат работата. На свидетелски разкази може да се вярва, ако са дадени по надлежния ред", заяви Росен Йорданов пред БНТ.

"Аз разбирам, че всеки има своя житейски мотив. Майката какво казвала... Този какво казвал. Сега това са постфактум неща. Истината е много проста - група възрастни хора, които по една или друга причина са делегирали безотговорно грижите за своите деца на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни и духовни, но преценката им се е оказала погрешна, защото тези хора доведоха всички до един летален изход".

Едни хора, които сами си причиняват смъртта - на кого са жертви, попита Росен Йорданов. Добави, че не мисли, че будизмът трябва да води човек до летален край, още повече сам да отнема живота си.

"Това е една нарцистична интерпретация на един човек, който е решил абсолютно високомерно, че така владее космическите сили и може да въздейства на другите".

Според него случаят ще остане мъглив, защото "всички замесени не можем вече да ги чуем, а само интерпретации".


Още по темата: общо новини по темата: 104
10.02.2026 Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10.02.2026 Майката на Ивайло Калушев: Той е убит!
10.02.2026 Шкварек: У нас хиляди вярват, че мафията е хакнала профила на Калушев, за да публикува стихотворение на Ботев
10.02.2026 Доц. Милен Иванов за случая "Петрохан": Няма как от няколко кадъра да правим изводи
09.02.2026 Психолог за случая "Петрохан": Когато стане нещо такова, руснаците го наричат "ефекта паяжина"
09.02.2026 Емил Соколов за случая "Петрохан": Смразяващ запис. Нашите институции категорично нямат капацитет да анализират това
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Роска не си прав батка -марсиански зелени човечета са дошли убили са ги и са се прибрали обратно на Марс с 4 черни джипа на мръсна газ.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Почина Георги Лебамов
09:03 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
08:55 / 10.02.2026
Красиво завръщане на зимата в Родопите
08:48 / 10.02.2026
Почитаме светец, застъпник за болните, силни имена празнуват днес...
07:53 / 10.02.2026
Последни консултации с парламентарните групи при Йотова
07:50 / 10.02.2026
Времето отново се разваля: Дъжд, сняг и ниски температури днес
07:52 / 10.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български футболисти в чужбина
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: