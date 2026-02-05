ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, потвърждава СЗО
Тази класификация означава, че научните доказателства за вредното им въздействие са убедителни и добре документирани. Темата отново излиза на преден план след нови анализи, които свързват хранителните навици с дългосрочни рискове за здравето.
Експертите предупреждават, че дори умерената, но ежедневна консумация на преработено месо може да има натрупващ се ефект. Масовото присъствие на тези продукти в съвременната диета превръща проблема от личен избор в сериозно обществено предизвикателство, което налага по-широка информираност на потребителите.
Според данни на Международната агенция за изследване на рака (IARC), приемът на едва 50 грама преработено месо дневно увеличава риска от рак на дебелото черво с около 18 процента. Макар за отделния човек това увеличение да изглежда сравнително малко, на ниво население то се превръща в значима заплаха за общественото здраве. Колкото по-честа и по-голяма е консумацията, толкова по-висок става и натрупаният риск.
Специалистите подчертават, че проблемът не е в самото месо, а в технологичните процеси, през които то преминава. Опушването, сушенето и добавянето на консерванти като нитрити и нитрати водят до образуването на нитрозамини химични съединения, за които е доказано, че могат да увреждат човешката ДНК.
Именно тези вещества се смятат за основния фактор, отговорен за повишения онкологичен риск. Ръководителят на програмата за монографии на IARC Курт Страйф подчертава, че индивидуалният риск нараства пропорционално на количеството и честотата на консумация.
Месопреработвателната индустрия често оспорва интерпретацията на научните данни и предупреждава за сериозни икономически последици при въвеждането на по-строги регулации. Въпреки това учени и здравни организации настояват за задължителни предупредителни етикети върху опаковките на колбасите, подобни на тези върху цигарите, с цел потребителите да разполагат с ясна и достъпна информация за рисковете.
Анализи от 2025 година свързват високия прием на ултрапреработени храни не само с рак, но и с повишена обща смъртност, както и с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания. В отговор на тези данни СЗО препоръчва драстично ограничаване на подобни продукти и преминаване към хранителен режим, богат на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.
Според експертите информираният избор и умереността в консумацията остават най-силното средство за защита на здравето в дългосрочен план.
