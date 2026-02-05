ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кренвиршите и саламите в една категория с цигарите и азбеста, потвърждава СЗО
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:32Коментари (0)447
©
Световната здравна организация (СЗО) потвърди категоричната връзка между редовната консумация на преработени месни продукти и развитието на онкологични заболявания. Колбаси като кренвирши, салами, бекон и шунка продължават да бъдат класифицирани в Група 1 на канцерогените - категория, в която попадат още тютюнопушенето и азбестът.

Тази класификация означава, че научните доказателства за вредното им въздействие са убедителни и добре документирани. Темата отново излиза на преден план след нови анализи, които свързват хранителните навици с дългосрочни рискове за здравето.

Експертите предупреждават, че дори умерената, но ежедневна консумация на преработено месо може да има натрупващ се ефект. Масовото присъствие на тези продукти в съвременната диета превръща проблема от личен избор в сериозно обществено предизвикателство, което налага по-широка информираност на потребителите.

Според данни на Международната агенция за изследване на рака (IARC), приемът на едва 50 грама преработено месо дневно увеличава риска от рак на дебелото черво с около 18 процента. Макар за отделния човек това увеличение да изглежда сравнително малко, на ниво население то се превръща в значима заплаха за общественото здраве. Колкото по-честа и по-голяма е консумацията, толкова по-висок става и натрупаният риск.

Специалистите подчертават, че проблемът не е в самото месо, а в технологичните процеси, през които то преминава. Опушването, сушенето и добавянето на консерванти като нитрити и нитрати водят до образуването на нитрозамини  химични съединения, за които е доказано, че могат да увреждат човешката ДНК.

Именно тези вещества се смятат за основния фактор, отговорен за повишения онкологичен риск. Ръководителят на програмата за монографии на IARC Курт Страйф подчертава, че индивидуалният риск нараства пропорционално на количеството и честотата на консумация.

Месопреработвателната индустрия често оспорва интерпретацията на научните данни и предупреждава за сериозни икономически последици при въвеждането на по-строги регулации. Въпреки това учени и здравни организации настояват за задължителни предупредителни етикети върху опаковките на колбасите, подобни на тези върху цигарите, с цел потребителите да разполагат с ясна и достъпна информация за рисковете.

Анализи от 2025 година свързват високия прием на ултрапреработени храни не само с рак, но и с повишена обща смъртност, както и с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания. В отговор на тези данни СЗО препоръчва драстично ограничаване на подобни продукти и преминаване към хранителен режим, богат на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.

Според експертите информираният избор и умереността в консумацията остават най-силното средство за защита на здравето в дългосрочен план.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пластичен хирург: Жената нямаше нос, част от устата, не можеше да...
09:48 / 05.02.2026
Георги Тошев си намери нова работа
09:04 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около...
08:56 / 05.02.2026
Силен сняг на Пампорово, идва още много
08:51 / 05.02.2026
Електронните услуги в портала на НАП ще бъдат временно недостъпни...
09:09 / 05.02.2026
Известна бизнесдама също е давала пари на убитите в хижата
08:39 / 05.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
Милиардер: На ръба сме! Парите се използват като оръжие, а златото остава сигурен актив
12:18 / 04.02.2026
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
Адвокат по медицинско право: Предполага се камерите с охранителна цел да са извън обектите и да имат съответните стикери
10:06 / 03.02.2026
Издаден е червен код за 5 февруари
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Български футболисти в чужбина
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: