През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите западни полета до минус 2° – минус 3°, в София – около минус 1°.

Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността, не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България - умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България между 21° и 24°, в София – около 17°.

Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който към края на деня ще се ориентира от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 20° и 25°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток и ще се затопли още, максималните температури ще достигат 26°-28°. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици; ще има и градушки.

В петък и събота вятърът ще е от северозапад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18° и 23°. В неделя вероятността за валежи намалява. Ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще се повишат, съобщават от НИМХ.