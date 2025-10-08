ИЗПРАТИ НОВИНА
Край на дъждовете и студа
През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили, а валежите ще спират, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна, не са изключени изолирани превалявания, вече слаби.

В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°. През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време.

Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални - 16°-21°. В самия край на периода северозападният вятър временно ще се смени с юг-югозападен и за кратко ще се затопли още. До вечерта във вторник от северозапад ще завали дъжд.







