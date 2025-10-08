ЗАРЕЖДАНЕ...
|Край на дъждовете и студа
В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури ще се повишат и на отделни места ще достигат 20°. През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще има повече и по-продължителни разкъсвания и намаления на облачността, на места до слънчево време.
Само на отделни места в планините в следобедните часове са възможни слаби краткотрайни валежи. Ще продължи да духа умерен, в Дунавската равнина временно силен северозападен вятър. Преобладаващите температури ще бъдат: минимални между 7° и 12°, максимални - 16°-21°. В самия край на периода северозападният вятър временно ще се смени с юг-югозападен и за кратко ще се затопли още. До вечерта във вторник от северозапад ще завали дъжд.
