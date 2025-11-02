ИЗПРАТИ НОВИНА
Край на циганското лято!
20:44
През следващите дни до края на седмицата ще бъде предимно облачно. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Вятърът в началото на периода ще е от северозапад, слаб, в Дунавската равнина и Източна България - умерен. В сряда ще отслабне, ще се ориентира от север и до неделя ще е от север-североизток, в много райони временно ще стихва.

Температурите ще се понижат, повече дневните и в петък и през почивните дни минималните ще са между 4° и 9°, а максималните - между 10° и 15°.

По-малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността ще има в четвъртък, когато и дневните температури ще са с 2-3 градуса по-високи. Остават и условията за намалена видимост или ниска слоеста облачност на места в низините и котловините.







