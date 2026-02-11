ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов за ветото на президента: Йотова доказа, че е една секретарка на Радев
"Това, което се случва в момента, е един удар върху държавността, една държавна измяна, след като бившият президент Радев заяви категоричната си подкрепа за масовото фалшифициране в Турция, сега неговата секретарка Йотова си позволява да продължи тази държавна измяна, налагайки вето на един законопроект, който се приема с огромно одобрение сред българските граждани, на които им беше писнало, хора, които не могат да намерят България на картата, скъсали са доброволно връзките си с нея, не знаят български, не могат да четат на български, не могат да пишат на български, нямат адрес в България, да определят моята съдба и тази на моите деца. Точно по тази причина това, което извърши Йотова е тежко национално предателство и държавната измяна – същото което направи и нейният началник – Румен Радев", заяви Костадинов.
По негови думи Йотова се е "провалила на първия си и единствен сериозен изпит за това дали тя действително може да бъде държавен глава или не".
"Определено Йотова не е държавен глава, изпитвам срам, че имаме такава особа начело на държавата, защото тя можеше да покаже мъжество - нещо което рядко се среща в българската политика, а понякога българските жени са показвали, че са много повече мъже от т.нар. мъже в политиката, но тя се провали изцяло", смята Костадинов.
Лидерът на "Възраждане" коментира и избора на президента подуправителят на БНБ Андрей Гюров да заеме поста на служебен премиер.
"Тя нямаше кой знае какъв избор. Това беше всъщност изборът на Радев. Бившият президент очевидно много добре си е подготвил своята политическа кариера, защото той от самото начало флиртува с две политически организации - флиртува с АПС, на които даде мандат за управление и ПП-ДБ. Затова беше логично да даде управлението на техния представител, единственият от т.нар. домова книга, който не е част от кохортата на Пеевски и Борисов", заключи той.
