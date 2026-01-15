Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението 

© ФОКУС С този си ход обаче бъдещият бивш президент направи сериозна политическа грешка. Свали маската си още преди да е започнало представлението. Така лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи решението на държавния глава Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на "Алианс за права и свободи".



"Радев реши да даде третия мандат на Ахмед Доган. Не съм изненадан от решението, напълно логично е. Няма как да го даде втори път на ППДБ, с които работи за бъдеща коалиция след изборите, защото вече им даде мандат. Не може на БСП и ИТН, на които го даваше досега, защото са част от сегашното управление. Не може на ДПС, защото и те са част от управлението и ще се компрочетира. Не може на Възраждане, защото ние сме единственият му идеологически противник. Меч и Величие дори не заслужава да ги коментираме", заяви Костадинов.



Лидерът на партията сподели, че е очаквал мандата да не бъде връчен на "Възраждане" поради "гореописаната причина".



"В този ред на мисли това е добра новина за нас, българите. Планираната подмяна ще катастрофира още преди да е започнала".



Костадинов призова АПС да върне мандата още утре, веднага, след като го получи.



"България няма време за пилеене. Правителството подаде оставка преди месец и половина. Радев им осигури достатъчно време да си довършат далаверите, така че е крайно време да освобождават властта. Да назначава служебно правителство и да отиваме на избори по най-бързия начин!", заключи той.