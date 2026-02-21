ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
Автор: Десислава Томева 14:48Коментари (0)390
©
Ако смяната на шефа на "Пирогов“ ще гарантира честни избори, аз съм с две ръце "за“, но нека някой да обясни как и защо? С тези думи председателят на "Възраждане“, Костадин Костадинов, постави под съмнение реалните намерения на служебното правителство да организира честен вот. Причина е и че една от първите стъпки на служебния здравен министър е била смяна на ръководства на болници, включително и на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Той уточни, че едно служебно правителство може да смени ръководители на областни дирекции на МВР или главния секретар на вътрешното министерство, но не и директори на болници.

"Вчера получихме една информация, че първите решения, които е взел министърът на здравеопазването, Околийски, са да бъдат премахнати ключови директори на болнични заведения, сред които е и директорът на “Пирогов". Ние не можем да разберем причината, при която това се случва“, заяви Костадинов. Той уточни, че подобни действия създават усещане за подготвяна манипулация на вота:

"Този кабинет по-скоро създава обратното впечатление в българите, че се подготвя манипулация, само че в полза на друга политическа сила“, заяви той, като визира ПП–ДБ и Радев.

По думите му още от самото начало е било ясно, че служебният кабинет не е съставен с цел да проведе честни и свободни избори: "Още от самото начало заявихме, че този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро за да разчиства сметки и да подготвя, може би, едно бъдещо четворно управление между представители на Радев, Ердоган, ПП–ДБ и ГЕРБ“, заяви Костадинов.

Той посочи, че в състава на правителството се забелязват представители именно на тези политически кръгове, а първите действия на кабинета допълнително засилват съмненията. Той подчерта, че сред първите ходове на служебните министри са да поставят свои хора на високи постове: "Изключително лошо впечатление ми правят някои от първите ходове на правителството, които са насочени към това да бъдат махнати едни хора, за да бъдат сложени техни хора“, каза той.

Костадинов отново постави въпроса за гласуването в Турция и намесата на външни фактори. "Цяла България знае, че в Турция се гласува масово, незаконно, под строй, в интерес на чужда държава.“, каза той и попита дали турският президент не е поел ангажимент да осигури десетки до сто хиляди гласа за български политически фигури.

Той посочи и че вицепрезидентът Илияна Йотова излъга по темата за ветото върху Изборния кодекс: "Йотова излъга, като каза, че е разговаряла с авторите на идеята за ограничаване на гласуването в Турция. Авторите сме ние. С нито един от нас не е разговаряла“, подчерта Костадинов.

Председателят на "Възраждане“ определи служебния кабинет като "кабинет на абсурда, на антипрофесионализма и на антибългаризма“, като припомни и безпрецедентния случай със заместник министър-председател, подал оставка след едва един ден.

Костадинов направи изявлението си преди началото на международната конференция "Консервативната революция в Европа“, на която "Възраждане“ е домакин.

Нейният модератор - народният представител от "Възраждане“, Климент Шопов, подчерта значението на форума и темите, които ще бъдат обсъждани. "За първи път в България "Възраждане“ организира международна конференция – "Консервативната революция в Европа“. Ще говорим за проблемите и предизвикателствата пред суверенните държави – миграцията и трудовия пазар, бъдещето на еврото и еврозоната, дехристиянизацията и етнодемографските промени, както и за глобалния тероризъм“, заяви Шопов.

Във форума участват евродепутати, народни представители, общественици, експерти, журналисти и инфлуенсъри от Европа и САЩ, като целта е да се търсят общи решения за общите проблеми пред европейските народи.


Още по темата: общо новини по темата: 158
21.02.2026 БСП започна да реди листите за предстоящите избори
21.02.2026 Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, атаките тепърва ще се засилват
21.02.2026 Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
21.02.2026 Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
21.02.2026 Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област
20.02.2026 МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: