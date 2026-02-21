Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници

© Ако смяната на шефа на "Пирогов“ ще гарантира честни избори, аз съм с две ръце "за“, но нека някой да обясни как и защо? С тези думи председателят на "Възраждане“, Костадин Костадинов, постави под съмнение реалните намерения на служебното правителство да организира честен вот. Причина е и че една от първите стъпки на служебния здравен министър е била смяна на ръководства на болници, включително и на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".



Той уточни, че едно служебно правителство може да смени ръководители на областни дирекции на МВР или главния секретар на вътрешното министерство, но не и директори на болници.



"Вчера получихме една информация, че първите решения, които е взел министърът на здравеопазването, Околийски, са да бъдат премахнати ключови директори на болнични заведения, сред които е и директорът на “Пирогов". Ние не можем да разберем причината, при която това се случва“, заяви Костадинов. Той уточни, че подобни действия създават усещане за подготвяна манипулация на вота:



"Този кабинет по-скоро създава обратното впечатление в българите, че се подготвя манипулация, само че в полза на друга политическа сила“, заяви той, като визира ПП–ДБ и Радев.



По думите му още от самото начало е било ясно, че служебният кабинет не е съставен с цел да проведе честни и свободни избори: "Още от самото начало заявихме, че този кабинет очевидно не е съставен, за да прави честни избори, а по-скоро за да разчиства сметки и да подготвя, може би, едно бъдещо четворно управление между представители на Радев, Ердоган, ПП–ДБ и ГЕРБ“, заяви Костадинов.



Той посочи, че в състава на правителството се забелязват представители именно на тези политически кръгове, а първите действия на кабинета допълнително засилват съмненията. Той подчерта, че сред първите ходове на служебните министри са да поставят свои хора на високи постове: "Изключително лошо впечатление ми правят някои от първите ходове на правителството, които са насочени към това да бъдат махнати едни хора, за да бъдат сложени техни хора“, каза той.



Костадинов отново постави въпроса за гласуването в Турция и намесата на външни фактори. "Цяла България знае, че в Турция се гласува масово, незаконно, под строй, в интерес на чужда държава.“, каза той и попита дали турският президент не е поел ангажимент да осигури десетки до сто хиляди гласа за български политически фигури.



Той посочи и че вицепрезидентът Илияна Йотова излъга по темата за ветото върху Изборния кодекс: "Йотова излъга, като каза, че е разговаряла с авторите на идеята за ограничаване на гласуването в Турция. Авторите сме ние. С нито един от нас не е разговаряла“, подчерта Костадинов.



Председателят на "Възраждане“ определи служебния кабинет като "кабинет на абсурда, на антипрофесионализма и на антибългаризма“, като припомни и безпрецедентния случай със заместник министър-председател, подал оставка след едва един ден.



Костадинов направи изявлението си преди началото на международната конференция "Консервативната революция в Европа“, на която "Възраждане“ е домакин.



Нейният модератор - народният представител от "Възраждане“, Климент Шопов, подчерта значението на форума и темите, които ще бъдат обсъждани. "За първи път в България "Възраждане“ организира международна конференция – "Консервативната революция в Европа“. Ще говорим за проблемите и предизвикателствата пред суверенните държави – миграцията и трудовия пазар, бъдещето на еврото и еврозоната, дехристиянизацията и етнодемографските промени, както и за глобалния тероризъм“, заяви Шопов.



Във форума участват евродепутати, народни представители, общественици, експерти, журналисти и инфлуенсъри от Европа и САЩ, като целта е да се търсят общи решения за общите проблеми пред европейските народи.