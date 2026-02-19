ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадинов: Отдавна не съм се чувствал толкова щастлив
Автор: Георги Кирилов 08:55Коментари (0)1218
© БНТ
Отдавна не съм се чувствал толкова щастлив! Снощи, в 19 ч. българско време американският съд освободи Милан Димитров от затвора. Ако сте забравили кой е, ще ви припомня. Така започва последната публикация на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Ето и остатъка от текста без редакторска намеса: 

Той беше арестуван в Гърция през 2022 г. по фабрикувани обвинения от американски прокурор, след което беше екстрадиран в САЩ. Прекара в гръцки и американски затвори 37 месеца без абсолютно никаква подкрепа от страна на българското правителство! За тези 37 месеца само Възраждане се бореше за свободата на нашия сънародник. Писахме писма до американските институции, намерихме адвокати в Гърция и САЩ, събирахме пари за хонорарите им, които бяха общо 170 000 долара, лобирахме, протестирахме, борихме се до последно и в крайна сметка победихме!

Затова съм щастлив! Защото до края на седмицата Милан Димитров ще се завърне у дома! Победихме въпреки всичко и всеки, който беше срещу нас!

Гордея се с моите съмишленици от Възраждане! Най-вече искам да поздравя Ангел Георгиев и Стоян Таслаков. Ангел беше неотлъчно до семейството на Милан през тези 3 години и половина, а Стоян, като председател на Комисията за българите зад граница изпрати десетки писма със сигнали до всички български, гръцки, американски, европейски и международни институции. Благодаря ви, момчета!

На последно място ще отбележа, че никога не съм виждал Милан Димитров и не го познавам. Същото важи и за всеки един от нас във Възраждане. Научихме за случая от медиите и се хвърлихме да го защитаваме без колебание - както бихме направили за всеки друг наш сънародник.

П.п. и да напомня, че тези 170 000 долара бяха събрани основно от дарения на депутатите от Възраждане. Няколко пъти публично призовавахме другите български депутати да помогнат, но те не дадоха нито една стотинка! Българското правителство също не даде нищо, въпреки изричните писма, с които неколкократно го призовавах.


Статистика: