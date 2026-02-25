ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов Костадинов за отхвърленото вето на Йотова: Това е голяма победа за българската държавност
"Всеки народен представител, който се е заклел да защитава законите и Конституцията, трябваше да подкрепи предложението на "Възраждане", а не да се подчинява на ветото на Радев и неговата говорителка, които действат като защитници на чужда държава – Турция, изпълнявайки волята на Ердоган“, заяви Костадинов.
По негови думи решението е стъпка към "ограничаване на проблеми в изборния процес, включително незаконно гласуване в чужбина", като посочи конкретно Турция.
"ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още лидерът на "Възраждане".
преди 12 мин.
0
