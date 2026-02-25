© ФОКУС Голяма победа за българската държавност. Така лидерът на ''Възраждане" Костадин Костадинов определи преодоляното вето на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс, предаде репортер на ФОКУС.



"Всеки народен представител, който се е заклел да защитава законите и Конституцията, трябваше да подкрепи предложението на "Възраждане", а не да се подчинява на ветото на Радев и неговата говорителка, които действат като защитници на чужда държава – Турция, изпълнявайки волята на Ердоган“, заяви Костадинов.



По негови думи решението е стъпка към "ограничаване на проблеми в изборния процес, включително незаконно гласуване в чужбина", като посочи конкретно Турция.



"ГЕРБ правят това, което ние им казваме. И както виждате, точно това, което им казахме, това направиха“, каза още лидерът на "Възраждане".











За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.