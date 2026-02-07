ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
"Имаше период от 4 години – от 2017 до 2021 година, ограничение за гласуването в държавите извън Европейския съюз и нямаше никакъв проблем тогава. Това е хубаво да го прочетат хората от ПП–ДБ“, каза пред БНТ лидерът на "Възраждане“.
Той обясни, че въпросните поправки са обещание на партията към избирателите и посочи, че това предложение е внесено за първи път през декември 2021 година, а след това и в 47-ото, 48-ото, 50-ото и 51-ото Народно събрание.
"Причината е една и тя е много проста – в Турция гласуването на хора, които само формално са свързани с българската държава, представлява екзистенциална заплаха за националната сигурност на страната. Категорично! На второ място, неслучайно заложихме ограничението от 20 секции, защото направихме анализ на гласуването в единствените две държави извън ЕС, в които гласуват повече хора – Великобритания и САЩ. Във Великобритания на последните избори са гласували 21 хиляди човека, в САЩ – 8 хиляди, което означава, че ограничението от 20 секции е съвсем постижимо, защото това са 20 секции извън посолството и извън консулските служби, което значи, че още между 4 и 6 секции ще могат да бъдат открити допълнително.“
Костадинов коментира, че у нас в секциите могат да гласуват до 1000 човека. В тази връзка той не вижда като основателна критиката от страна на ЦИК, че ще се създадат опашки от гласуващи.
"Как така ЦИК казва, че ще се създадат опашки от гласуващи в чужбина, а няма да се създадат в България? Всеки един от нас може да види колко са хората в изборната му секция.“
В разговора Костадинов отправи остри критики към бившия президент Румен Радев и управляващите, като заяви, че забавянето на служебното правителство обслужва определени интереси.
"Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство“, заяви той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сирене...
11:22 / 07.02.2026
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност...
10:50 / 07.02.2026
Иво Христов: Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да им...
11:00 / 07.02.2026
На българското море, но с евро – какво да очакваме
10:48 / 07.02.2026
Мнение на експерт: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега...
10:50 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и В...
08:33 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Разрушаването на автогара "Север" стигна до Министерството на културата
15:34 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS