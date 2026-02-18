ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Костадинов за служебния кабинет: Потресаваща комбинация от мумии на прехода
Според него съставът включва фигури, които вместо да заемат министерски позиции, би следвало да бъдат разследвани.
"Януклов е свързан с Антикорупционния фонд, който видяхме, че е оказвал натиск върху МВР и се е опитвал да прикрива дейността на педофилската секта в "Петрохан". По-голяма гавра щеше да бъде да е министър на вътрешните работи, за да разпъне окончателно чадър над случващото се там", каза той.
Костадинов заяви, че подборът е "изключително слаб", но "закономерен", тъй като е огледало на потенциала на ПП-ДБ.
"Тествана е една бъдеща формула за управление, която включва ПП-ДБ, хора, посочвани преди това от Румен Радев в негови кабинети, представители, свързани с ГЕРБ и депутати от АПС. Ако това е формулата за управление, определено нищо добро не чака България", смята депутатът.
Той определи избора на Надежда Нейнски за министър на външните работи като "пълен потрес", но добави, че все пак е по-добре от Гергана Паси, чието име също се е завъртяло като възможно за поста.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 120
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
14:32 / 18.02.2026
ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да ...
14:05 / 18.02.2026
Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на гл...
13:43 / 18.02.2026
В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
12:33 / 18.02.2026
Гюров представи проектокабинета
12:13 / 18.02.2026
Икономист: Изчезва традиционният български хляб по магазините
12:01 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS