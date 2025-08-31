© Председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов застана пред камерата на Plovdiv24.bg и отговори на въпроси на репортер на медията ни.



По думите му председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайе не е канена и не е желана у нас. "Не е добре дошла", каза лидерът на "Възраждане". Той постави въпроса защо най-голямата инвестиция в България е строежът на нов цех за производство на барут и то открит със заем.



"България има нужда от разкрита икономика, но тя няма да се оправи с един цех и с цената на зависимост от чужбина и заеми, които не знаем кога ще бъдат върнати. За последните 5 месеца България е задлъжняла повече, отколкото през последните 5 години."



"Урсула фон дер Лайен иска да подготвя ЕС за война с Русия, но в България настроенията са други", каза още Костадин Костадинов.



Към края на интервюто лидерът на "Възраждане" коментира протеста така: "Той свърши работата си, Урсула едва ли ще мине оттук, ще трябва да влезе през задния вход като мишка."



