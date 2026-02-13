ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група
Автор: Елиза Дечева 09:40Коментари (1)715
©
Стават прекалено много съвпадения. Радев даде мандата на една от турските партии, АПС, виждаме една директно заявена подкрепа от страна на турска сепаратистка организация. Припомняме, че договорът с "Боташ", от който много добре знаем, че е накърнен българския национален държавен икономически интерес. Организацията "Бултюрк" е пряло създадена от турските служби. Дали обаче няма някаква връзка между турските служби с български политически организации  и настоящи нови политически проекти. Това са сериозни въпроси които създават заплаха за националната сигурност. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори. 

"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан". 

Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".

"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".


Още по темата: общо новини по темата: 163
13.02.2026 Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управление в Годеч?
12.02.2026 Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
12.02.2026 Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
12.02.2026 Желязков за случая "Петрохан": Това е една голяма национална драма
12.02.2026 Слави: напълно безумно, абсолютно откачено и мисля, че всеки нормален човек като мен отказва да го приеме
12.02.2026 Министърът на образованието: Училище "Космос" трябва да бъде санкционирано
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
-1
 
 
Всяка партия в парламента е организирана престъпна група! Всяка!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за б...
09:17 / 13.02.2026
Румънски товарен автомобил уби пешеходка
08:40 / 13.02.2026
10 години без Трифон Иванов
08:10 / 13.02.2026
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него д...
08:15 / 13.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Жълт код за Пловдив утре
21:08 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: