ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група
Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори.
"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан".
Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".
"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 163
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 59 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Легендарните телевизори се продават вече в евро, до 100 евро за б...
09:17 / 13.02.2026
Румънски товарен автомобил уби пешеходка
08:40 / 13.02.2026
10 години без Трифон Иванов
08:10 / 13.02.2026
Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него д...
08:15 / 13.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Жълт код за Пловдив утре
21:08 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS