Костадин Костадинов: Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група

© Стават прекалено много съвпадения. Радев даде мандата на една от турските партии, АПС, виждаме една директно заявена подкрепа от страна на турска сепаратистка организация. Припомняме, че договорът с "Боташ", от който много добре знаем, че е накърнен българския национален държавен икономически интерес. Организацията "Бултюрк" е пряло създадена от турските служби. Дали обаче няма някаква връзка между турските служби с български политически организации и настоящи нови политически проекти. Това са сериозни въпроси които създават заплаха за националната сигурност. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.



Той поясни, че са били подавани многократно сигнали до прокуратурата, но в момента няма смисъл от нови, тъй като предстоят избори.



"Тези организации, секти и духовно организации съществуват, защото имат политически чадър. Те имат връзки с управляващите. От ПП-ДБ продължават да обясняват как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са един изключително голям тумор в българската политическа система", каза Костадинов за случая "Петрохан".



Той посочи, че е задал въпрос, на който е получил "интересен отговор".



"Има ли хора действащи или бивши политици, които да са заснети от камерите в "Петрохан"? Те ми отговориха, че се провеждат разследващи действия, което за мен означава, че има такива хора. След което излезе Борислав Сандов и си призна, след него Терзиев. Очаквам и други хора да го направят", каза Костадинов, наричайки ПП-ДБ "организирана престъпна група".