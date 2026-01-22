© ФОКУС Кризата се задълбочава, Народното събрание се намира в задънена улица. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по отношение на блокираната работа на институцията заради липса на кворум, предаде репортер на ФОКУС.



Костадинов отбеляза, че от "БСП- Обединена левица" от осем депутати са паднали на пет. Председателят на ''Възраждане" призова за спешно назначаване на служебен кабинет



"Не е добре четвъртият мандат да се дава на ГЕРБ и ДПС, а това означава да им се даде възможност да продължават да работят още. Ако действително Радев искаше бързи избори и да прекрати бързо корупционните практики в Министерския съвет, трябваше да състави служебния кабинет максимално бързо", заяви той.



Костадинов настоя вицепрезидентът и бъдещ президент Илияна Йотова да наложи вето в случай, че парламентът приеме законопроекта за промени в Изборния кодекс



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.