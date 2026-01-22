ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Костадинов: Народното събрание се намира в задънена улица! 
Автор: Марияна Стойчева 12:44Коментари (1)576
© ФОКУС
Кризата се задълбочава, Народното събрание се намира в задънена улица. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по отношение на блокираната работа на институцията заради липса на кворум, предаде репортер на ФОКУС

Костадинов отбеляза, че от "БСП- Обединена левица" от осем депутати са паднали на пет. Председателят на ''Възраждане" призова за спешно назначаване на служебен кабинет

"Не е добре четвъртият мандат да се дава на ГЕРБ и ДПС, а това означава да им се даде възможност да продължават да работят още. Ако действително Радев искаше бързи избори и да прекрати бързо корупционните практики в Министерския съвет, трябваше да състави служебния кабинет максимално бързо", заяви той. 

Костадинов настоя вицепрезидентът и бъдещ президент Илияна Йотова да наложи вето в случай, че парламентът приеме законопроекта за промени в Изборния кодекс



Още по темата: общо новини по темата: 1072
22.01.2026 Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна с напрежение заради промените в ИК 
22.01.2026 Депутати ще гласуват окончателно промените в Изборния кодекс 
21.01.2026 Слави Трифонов: Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ППДБ!
21.01.2026 Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
21.01.2026 Слави Трифонов: Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени
21.01.2026 Богдан Богданов: Предложенията в Правната комисия относно Изборния кодекс са скандални
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
10:46 / 22.01.2026

Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
