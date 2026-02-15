ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Ангелов: В ГЕРБ не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
Автор: ИА Фокус 12:08Коментари (0)242
© NOVA
Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ "Александровска" Костадин Ангелов заяви, че в политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев. Това съобщи самият Ангелов, като подчерта, че силата на ГЕРБ не е в индивидуалностите, а в екипната работа. 

"До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години", посочи Ангелов. Той допълни, че ако Добрев реши да напусне, това ще бъде личен акт, но подчерта: "Силата на нашата партия не е в индивидуалностите, силата на нашата партия е в екипа, в резултатите, които постигаме заедно".

Относно ветото на президента върху Изборния кодекс, Ангелов отрече съществуването на тайни договорки с други формации. "Всички договорки се виждат по начина на гласуване в пленарна зала", каза той, пише NOVA. 

Народният представител обясни позицията на ГЕРБ за броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз, като се аргументира с решение на Конституционния съд от 2013 г. и необходимостта да се гарантира правото на глас на българските граждани при хартиено и машинно гласуване.

По въпроса за предстоящия служебен кабинет и спряганите имена на министри, Ангелов изрази критика към настоящия процес. "Ние не знаем нито какво се случва, нито кой ги избира. Вероятно вървим по плана на "Продължаваме Промяната" от онзи запис, за да си направят тяхно МВР", коментира той, като направи паралел с по-голямата прозрачност при предишни служебни правителства.

В коментар за информацията по случая "Петрохан“, Костадин Ангелов акцентира върху медицинската деонтология и моралните принципи. "Тези хора все още са в моргите, не са приключили аутопсиите, а ние обсъждаме и се ровим в най-дребни детайли от техния живот. Това е неправилно и непрофесионално", заяви той. Според него задачата на политиците е да създават закони и правила за превенция, а не да извършват разследващи функции.


