Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
Автор: ИА Фокус 11:01
©
Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Това заяви зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов в ефира на БНТ.

"Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва. Ако си спомнете, господин Борисов като опитен държавник каза: "Дайте ни още 20 дни, за да приемем бюджета“, защото това беше много важно за държавата. Румен Радев категорично тогава каза: "Незабавна оставка."

Той напомни, че оставката е била дадена веднага, след като са чули какво искат хората на площада. беше веднага дадена, след като чухме какво казаха хората на площада, че този бюджет не им харесва.

"Каква беше политическата логика, ако Румен Радев знаеше, че ще подава оставка, той да води консултациите между политическите партии за съставяне на правителство? За да ги преслуша, за да му стане ясно какво трябва да правя на политическия терен ли? Това според мен е един вид политически инструмент. Той превърна тази институция в инструмент за реализиране на собствените си политически амбиции. Това за нас е неприемливо.

Второ. Президентът Йотова проведе консултации и стана ясно, че няма да има правителство. Защо не назначи служебен кабинет? Нима Цветница и Великден се определиха сега? Нима Румен Радев или Йотова не знаеха кога ще е Цветница и Великден“, коментира Костадин Ангелов.

Той подчерта, че администрацията не спира да функционира напълно, но има известни затруднения.

"Всички чиновници в едно министерство изпълняват политическата програма на правителството, в случая на министъра, който управлява това министерство. И именно тези притеснения водят до спиране на администрацията. А харчовете са си харчове. Те си вървят. Те са следствие на редовен бюджет. Това са съвсем нормални процедури в държавата. Няма нищо смущаващо в сумата, която вчера беше цитирана.“

Ангелов коментира, че за ГЕРБ няма значение кой ще бъде служебен премиер

"За ГЕРБ никога не е имало значението на служебен премиер и служебният вътрешен министър. Ние сме печелили и при Бойко Рашков, печелили сме и с машини, и с хартия“, каза още той.


