|Корнелия Нинова: Потенциална бомба!
Ето какво още коментира тя:
"Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат. Този проблем е най- наболял днес и е потенциална бомба. Засяга не само живота и здравето на стотици хиляди хора, но и селското стопанство, прехраната ни. Водата и храната трябва да станат ключов, първи приоритет за държавниците.
Защо точно по този въпрос опозицията не може да събере подписи за вот на недоверие? Провалът на управляващите вече е кристално ясен. Не сте никаква опозиция щом не може да се обедините по този ключов въпрос. Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента".
