Консултациите за служебен премиер продължават

© Президентът Илияна Йотова продължава срещите си и днес за назначаване на служебен кабинет.



Йотова ще приема в 13.00 омбудсмана на Република България Велислава Делчева, а в 14.00 часа - заместник-омбудсмана Мария Филипова.



В петък държавният глава ще приеме председателя и заместник-председателите на Сметната палата.



ФОКУС припомня, че до към този момент единствено подуправителят на БНБ Андрей Гюров е обявил готовността си да стане служебен премиер, но при определени условия.