|Концесионер: Това е абсурдно!
"Това, което циркулира за капитанско, е абсолютно неприложимо. То дава разрешение и възможност човек, положил такъв курс и изпит успешно - да управлява плавателно средство до 40 бруто тона. Това е една голяма лодка. България се посещава от милиони чуждестранни туристи. Ние на тях капитанско ли ще искаме? Това звучи абсурдно. В Испания например такива изисквания няма", това заяви пред БНТ Николай Димитров, който е зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.
По отношение на възрастта той каза, че 16-годишна възраст е "добра възраст за хора, които искат да управляват джет".
Ние сме на показ, ние сме контролирани, каза Димитров. Плавателните ни средства са регистрирани, както и хората, които ги ползват.
А какво се случва с тези джетове, които са частна собственост. Има дори такива, които карат без жилетки и ако се случи някакъв инцидент как ще разбереш кой го е управлявал - попита зам.-председателят на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.
Димитров каза, че трябва да има синхрон между държавата и застрахователните фирми.
