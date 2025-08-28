ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Концесионер: Това е абсурдно!
Автор: ИА Фокус 09:18Коментари (0)458
© БНТ
Нови правила за атракционите подготвя държавата. Те ще бъдат окомплектовани със закона след трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина, падайки от воден парашут в Несебър. Задължителна застраховка, контрол от акредитирана фирма, ежедневни проверки на съоръженията и строги правила при управлението на джет. Това са част от предвидените мерки, но как се приемат те от бранша. 

"Това, което циркулира за капитанско, е абсолютно неприложимо. То дава разрешение и възможност човек, положил такъв курс и изпит успешно - да управлява плавателно средство до 40 бруто тона. Това е една голяма лодка. България се посещава от милиони чуждестранни туристи. Ние на тях капитанско ли ще искаме? Това звучи абсурдно. В Испания например такива изисквания няма", това заяви пред БНТ Николай Димитров, който е зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

По отношение на възрастта той каза, че 16-годишна възраст е "добра възраст за хора, които искат да управляват джет".

Ние сме на показ, ние сме контролирани, каза Димитров. Плавателните ни средства са регистрирани, както и хората, които ги ползват.

А какво се случва с тези джетове, които са частна собственост. Има дори такива, които карат без жилетки и ако се случи някакъв инцидент как ще разбереш кой го е управлявал - попита зам.-председателят на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

Димитров каза, че трябва да има синхрон между държавата и застрахователните фирми.


Още по темата: общо новини по темата: 12
26.08.2025 Майка на 8-годишно дете: Казаха ми, че ще се озова в Пазарджик, ако въжето се скъса
25.08.2025 Георги Матеев: Защо в България няма да стъпя на какъвто и да е атракцион?
23.08.2025 Поли Карастоянова: Преди 5 години в Гърция при същите обстоятелства загиват брат и сестра
22.08.2025 Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат
потребителите
22.08.2025 Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Отгледахме го с много любов, а го загубихме без да можем да му помогнем
21.08.2025 16-годишното момче, пострадало в Слънчев бряг, е пуснато на атракциона без придружител
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Времето се разваля след 9 септември
10:14 / 28.08.2025
Експерт: Украински туристи и полски групи държат сезона жив по Бъ...
09:54 / 28.08.2025
Дацов: Формулата за минималната заплата е икономически вредна
09:55 / 28.08.2025
Омбудсманът и НОИ стартират кампания "Пенсиите в евро"
09:55 / 28.08.2025
Любомир Киров: Не трябва да има освободени от такса за преглед
09:56 / 28.08.2025
Минчева: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават...
09:18 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което правим, когато имаме пари, е да отделяме за себе си
13:10 / 27.08.2025
Много скоро предстои сватба!
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
Собственик на агенция: Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
08:58 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Изкуствен интелект
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: