Коли запречват входовете към служебния паркинг на парламента. Лена Бориславова обясни причината

© Facebook Коли блокираха входовете на служебния паркинг на Народното събрание рано тази сутрин. На стъклата им са залепени снимки на кмета на Варна Благомир Коцев.



Каква е причината за тази акция става ясно от пост във Facebook на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова.



"Фокус" публикува поста без редакторска намеса:



Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40.



Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала.



Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!"



Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев.