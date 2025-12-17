ИЗПРАТИ НОВИНА
Кои са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че едно месо е прясно?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:48
©
В навечерието на коледните и новогодишните празници на българския пазар ще има достатъчно свинско месо родно производство. Това увери изпълнителният директор на Асоциацията на свиневъдите в България Димитър Михайлов в студиото".

"Ще има достатъчно свинско месо. По-дългият отговор е, че според статистиката на Министерството на земеделието и храните, тази година се очаква производството на свине и свинско месо в България да достигне рекордни размери – около 92 хиляди тона, което е най-голямото количество за последните 20 години", каза той пред Bulgaria ON AIR.

Цените на свинското месо през последните седмици и месеци отбелязват спад. Това е добра новина за потребителите, но сериозно затруднява производителите, които в момента работят под себестойност.

Основната причина за понижаването на цените, по думите на директора на асоциацията, е разпространението на африканската чума по свинете в Испания – най-големият производител в Европейския съюз.

"Големи части от областта на Барселона няма да могат да изнасят свинско месо за Китай и тези количества остават на европейския пазар, което води до понижаване на цените до нива, които не са в услуга на производителите", обясни Михайлов.

Що се отнася до предлагането в търговската мрежа, прясното месо за директна консумация в магазините е основно българско, увери още експертът.

Вносното свинско месо се използва предимно в месопреработвателната промишленост и идва най-често от Испания, Германия, Франция и Нидерландия. През тази година се отчита и по-голям внос от Дания, Полша и Италия, най-вероятно заради по-ниските цени в тези страни.

Михайлов посочи още, че към момента няма системни данни за масови практики на представяне на вносно месо като българско, макар в миналото да е имало подобни случаи. Той изрази надежда, че търговците действат коректно, особено в празничния период.

"Най-важните признаци са месото да бъде с бледорозов до червен цвят, да има мирис на свежо месо и да няма петна по повърхността. Това са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че едно месо е прясно", посочи директорът на асоциацията.







