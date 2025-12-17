ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кои са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че едно месо е прясно?
"Ще има достатъчно свинско месо. По-дългият отговор е, че според статистиката на Министерството на земеделието и храните, тази година се очаква производството на свине и свинско месо в България да достигне рекордни размери – около 92 хиляди тона, което е най-голямото количество за последните 20 години", каза той пред Bulgaria ON AIR.
Цените на свинското месо през последните седмици и месеци отбелязват спад. Това е добра новина за потребителите, но сериозно затруднява производителите, които в момента работят под себестойност.
Основната причина за понижаването на цените, по думите на директора на асоциацията, е разпространението на африканската чума по свинете в Испания – най-големият производител в Европейския съюз.
"Големи части от областта на Барселона няма да могат да изнасят свинско месо за Китай и тези количества остават на европейския пазар, което води до понижаване на цените до нива, които не са в услуга на производителите", обясни Михайлов.
Що се отнася до предлагането в търговската мрежа, прясното месо за директна консумация в магазините е основно българско, увери още експертът.
Вносното свинско месо се използва предимно в месопреработвателната промишленост и идва най-често от Испания, Германия, Франция и Нидерландия. През тази година се отчита и по-голям внос от Дания, Полша и Италия, най-вероятно заради по-ниските цени в тези страни.
Михайлов посочи още, че към момента няма системни данни за масови практики на представяне на вносно месо като българско, макар в миналото да е имало подобни случаи. Той изрази надежда, че търговците действат коректно, особено в празничния период.
"Най-важните признаци са месото да бъде с бледорозов до червен цвят, да има мирис на свежо месо и да няма петна по повърхността. Това са основните характеристики, по които можем да разпознаем, че едно месо е прясно", посочи директорът на асоциацията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов: Последиците ще са тежки
12:36 / 17.12.2025
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:31 / 17.12.2025
Започнаха консултациите при президента Румен Радев с ИТН
12:31 / 17.12.2025
Шефът на "Магазини за хората": Клиентите са доволни, продажбите н...
11:17 / 17.12.2025
Нинова: Такова безумие се случва за пръв път
11:48 / 17.12.2025
Деница Сачева: Ще гласуваме България да влезе в 2026 година с удъ...
10:50 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-известните българки днес навърши 91 години
18:10 / 15.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Любов, много любов за 4 зодии
09:14 / 15.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS