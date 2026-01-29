ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас
Най-малко дузина компании изразиха интерес към закупуването на активи на Лукойл, включително Carlyle, американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, конгломератът IHC от Абу Даби и саудитската Midad Energy.
Руската компания обяви, че въпреки големият интерес към чуждестранните й активи, сделката е постигната с Carlyle – една от най-големите компании в света за частен капитал, алтернативно управление на активи и финансови услуги. Компанията управлява активи на стойност 474 милиарда долара, включително 20 милиарда долара в петрол, газ, електроенергия, възобновяеми енергийни източници и инфраструктура.
Carlyle е специализирана в частен капитал, реални активи и частни кредити. Тя е една от най-големите инвестиционни фирми в света и заема първо място сред фирмите за частен капитал по набран капитал за периода 2010-2015 г., според индекса PEI 300. През юни 2024 г. тя заема шесто място в класацията PEI 300 на Private Equity International сред най-големите фирми за частен капитал в света.
Основана през 1987 г. във Вашингтон, компанията има близо 2200 служители в 28 офиса на четири континента към декември 2023 г. На 3 май 2012 г. Carlyle приключи първоначално публично предлагане на акции на стойност 700 милиона долара и започна да се търгува на борсата NASDAQ.
"ФОКУС" припомня, че сключеното споразумение зависи от изпълнението на някои условни клаузи, включително получаването на необходимите регулаторни одобрения, в това число разрешение за сделката с Carlyle от страна на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).
Американското министерство на финансите вече е блокирало двама кандидати за активите на "Лукойл",– Gunvor и американската банка Xtellus Partners, подчертавайки геополитическите пречки, свързани с потенциалното придобиване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 98
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мъжът на Лена Бориславова: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което...
11:08 / 29.01.2026
50 хиляди са гледали видеото, показващо гола клиентка по време на...
10:57 / 29.01.2026
Синдикат "Образование" тропна по масата заради разлигавените и аг...
10:32 / 29.01.2026
Учителката на Билгин тормозела всички, твърдят негови съученици
09:56 / 29.01.2026
Зимата се завърна в Родопите
09:55 / 29.01.2026
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП
10:19 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS