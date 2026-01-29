Кои са Carlyle, които се очаква да станат новите собственици на рафинерията в Бургас

© Американският гигант в областта на частния капитал Carlyle е наел Goldman Sachs да работи по офертата му за активите на "Лукойл", съобщи по-рано Reuters. На 29 януари санкционираната руска петролна компания съобщи, че е постигнала споразумение с Carlyle за продажбата на Lukoil International GmbH, която притежава чуждестранните активи компанията, в това число и рафинерията в Бургас. В обхвата на тази сделка не са включени активи в Република Казахстан, които ще останат собственост на групата "Лукойл'' и ще продължат да функционират в рамките на съответната лицензия'', поясниха от "Лукойл".



Най-малко дузина компании изразиха интерес към закупуването на активи на Лукойл, включително Carlyle, американските петролни гиганти Exxon Mobil и Chevron, конгломератът IHC от Абу Даби и саудитската Midad Energy.



Руската компания обяви, че въпреки големият интерес към чуждестранните й активи, сделката е постигната с Carlyle – една от най-големите компании в света за частен капитал, алтернативно управление на активи и финансови услуги. Компанията управлява активи на стойност 474 милиарда долара, включително 20 милиарда долара в петрол, газ, електроенергия, възобновяеми енергийни източници и инфраструктура.



Carlyle е специализирана в частен капитал, реални активи и частни кредити. Тя е една от най-големите инвестиционни фирми в света и заема първо място сред фирмите за частен капитал по набран капитал за периода 2010-2015 г., според индекса PEI 300. През юни 2024 г. тя заема шесто място в класацията PEI 300 на Private Equity International сред най-големите фирми за частен капитал в света.



Основана през 1987 г. във Вашингтон, компанията има близо 2200 служители в 28 офиса на четири континента към декември 2023 г. На 3 май 2012 г. Carlyle приключи първоначално публично предлагане на акции на стойност 700 милиона долара и започна да се търгува на борсата NASDAQ.



"ФОКУС" припомня, че сключеното споразумение зависи от изпълнението на някои условни клаузи, включително получаването на необходимите регулаторни одобрения, в това число разрешение за сделката с Carlyle от страна на Управлението за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC).



Американското министерство на финансите вече е блокирало двама кандидати за активите на "Лукойл",– Gunvor и американската банка Xtellus Partners, подчертавайки геополитическите пречки, свързани с потенциалното придобиване.