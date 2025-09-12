ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
Автор: Илиана Пенова 07:18Коментари (0)332
©
Софийският градски съд ще гледа мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев днес. Защитата му поиска от магистратите той да бъде освободен. 

До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново ще се съберат хора в подкрепа на варненския кмет.

Гледат още и мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и експертът и експертът Петър Рафаилов. Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.


Още по темата: общо новини по темата: 27
29.07.2025 »
20.07.2025 »
20.07.2025 »
19.07.2025 »
18.07.2025 »
18.07.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на авто...
22:30 / 11.09.2025
Криминалист: Случаят с директора на полицията в Русе се превърна ...
23:01 / 11.09.2025
Нов тото милионер в България
22:01 / 11.09.2025
Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими пон...
21:24 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур,...
21:06 / 11.09.2025
Георги Стефанов: Като няма гора, няма и вода
22:20 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Арестуваха кмета на Варна
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: