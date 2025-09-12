ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
До момента във Варна бяха организирани поредица от протестни шествия срещу ареста на Благомир Коцев. Днес пред съдебната палата в София отново ще се съберат хора в подкрепа на варненския кмет.
Гледат още и мярката за неотклонение на бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и експертът и експертът Петър Рафаилов. Те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на авто...
22:30 / 11.09.2025
Криминалист: Случаят с директора на полицията в Русе се превърна ...
23:01 / 11.09.2025
Нов тото милионер в България
22:01 / 11.09.2025
Семейство: За храна, сметки, консумативи и наем са необходими пон...
21:24 / 11.09.2025
Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур,...
21:06 / 11.09.2025
Георги Стефанов: Като няма гора, няма и вода
22:20 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Летище "Пловдив" стартира полети до две нови дестинации
17:01 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS