Кметът на Пазарджик: Поздравявам и новоизбраните общински съветници
Автор: Георги Кирилов 15:11Коментари (0)269
© Facebook
"Искам да благодаря на всички жители на Община Пазарджик, които вчера излязоха пред урните и упражниха своето право на глас. Именно в това да имаш своя глас и да можеш да го заявиш свободно се крие разликата във всичко – и в хората, които взимат решения за развитието на живота на една община, и в самия живот". 

Това написа кметът на Пазарджик Петър Куленски във Facebook след изборите в града.

"Поздравявам и новоизбраните общински съветници. И отправям призив към всеки един от тях – Пазарджик е нашият дом и повече не може да чака постоянство в конструктивните решения за развитието си", написа още Куленски. 

Кметът на Варна обяви, че Пазарджик е техния живот и призовава за диалог и надпартиен консенсус по важните за града и общината въпроси.

"Наш дълг е да върнем доверието на гражданите в институциите и да го надградим, като това може да се случи само с последователна и фокусирана работа за града ни. Отговорете с достойнство на засвидетелстваното доверие. Нашите съграждани няма да чакат повече", написа още Куленски.







