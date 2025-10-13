ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пазарджик: Поздравявам и новоизбраните общински съветници
Това написа кметът на Пазарджик Петър Куленски във Facebook след изборите в града.
"Поздравявам и новоизбраните общински съветници. И отправям призив към всеки един от тях – Пазарджик е нашият дом и повече не може да чака постоянство в конструктивните решения за развитието си", написа още Куленски.
Кметът на Варна обяви, че Пазарджик е техния живот и призовава за диалог и надпартиен консенсус по важните за града и общината въпроси.
"Наш дълг е да върнем доверието на гражданите в институциите и да го надградим, като това може да се случи само с последователна и фокусирана работа за града ни. Отговорете с достойнство на засвидетелстваното доверие. Нашите съграждани няма да чакат повече", написа още Куленски.
