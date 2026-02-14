ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ключова фигура напуска ръководството на ГЕРБ и парламента
Това научи ФОКУС от сигурен източник.
Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петро...
19:05 / 14.02.2026
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г....
17:43 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на...
16:42 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:27 / 14.02.2026
Срещу Калушев е имало две разследвания, но са прекратени
13:17 / 14.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
НиЛо: Чакаме те
21:55 / 12.02.2026
