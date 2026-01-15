ИЗПРАТИ НОВИНА
Клиент внесе в банка рекордните 266 000 монети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:10Коментари (0)285
© Plovdiv24.bg
Обмяната на левове в евро от БНБ ще е на практика безкраен процес и ще продължи, докато това е необходимо. 

Плащането в двете валути е ограничено до 31 януари, но търговските банки и определени пощенски офиси в по-малки населени места, където няма представителство на търговски банки, също ще обменят безотказно левове в евро до 31 декември т.г.

"За процеса, който стана и продължава, много помага доверието във финансовите институции, както и внесените левове по сметките преди Нова година",  изтъкна пред БНР-Радио София Васил Господинов, регионален мениджър за София в Банка ДСК. 

"Само в първия работен ден - на 5 януари, сме обслужили малко над 35 000 клиенти, а за първата работна седмица числото стига 160 000. В София клиентите обменят средно по около 3500 лв. Средната сума, внасяна по сметки, е на стойност около 4500 лева."

Господинов посочи рекорд за неговата банка: на 9 януари клиент е внесъл малко над 266 000 броя монети на стойност над 169 000 лв.

"Беше истинско предизвикателство, но имаме техника, изброихме ги и ги инкасирахме."

Важен факт е, че от 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро се считат за заеми в евро. Те се превалутират по официалния фиксиран курс, изразен до петия знак след десетичната запетая, и се закръгляват по правилата, разписани в Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Не се допуска превалутирането да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Същото ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити или лизинг на клиенти.


