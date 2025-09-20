ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киселова: Резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството бяха очаквани
Тя отбеляза,че резултатите от гласуването на вота на недоверие към правителството са били очаквани и от вносителите на искането.
"Не съм привърженик на законодателните промени, а на онези мерки, които биха дали резултат веднага – по-добра работа на служителите на МВР", добави тя.
Каузата на братята Димитър, Иван и Никола Даскалови за един по-добър и по-справедлив свят и днес се проявява в стремежа ни да живеем по-добре и да имаме равни възможности, заяви Наталия Киселова.
Председателят на парламента посочи, че преди повече от 100 години братя Даскалови са платили с живота си за кауза. Децата, които след малко ще видим, трябва да ни вдъхват надежда, че и в малките общини извън столицата и големия град животът може да бъде по-добър и да има възможности за всички, отбеляза Наталия Киселова. Наш ангажимент е да покажем, че такива малки общини няма да бъдат забравени, че ще има възможност за подобряване на качеството на живот, на инфраструктурата, на ВиК-услугите, добави тя.
На празника на община Братя Даскалови присъстваха народните представители Шендоан Халит и Десита Петкова, областният управител на Стара Загора Неделчо Маринов, кметът Иван Танев, председателят на Общинския съвет Веселин Калчев и общински съветници, както и много жители и гости на общината. В програмата участваха детски танцов състав "Чудесия“ от Чирпан, Детско-юношеския ансамбъл "Загорче“ и оркестър за народна музика "Стара Загора“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 931
|предишна страница [ 1/156 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Директор на голяма банка: България е сред държавите с най-ниски р...
18:51 / 20.09.2025
И Германия се включи в издирването на Ружа Игнатова, надяват се д...
15:31 / 20.09.2025
Землището над Асеновград гори
15:36 / 20.09.2025
Рутинни ваксини намаляват риска от деменция при възрастните
16:01 / 20.09.2025
Тракийската гробница в Казанлък е в Списъка на световното наследс...
14:04 / 20.09.2025
Асен Василев: Не смятам да ставам арбитър между Пеевски и Борисов...
14:05 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Спряха производството на култов сапун в България
22:28 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS