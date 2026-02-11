Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството,  датата на изборите е 19 април

© Всички видяхме, че г-жа Йотова проведе сериозни консултации, но не всички парламентарни групи се отнесоха сериозно. Очакваме посоченият за министър-председател да представи компетентен кабинет, за да имаме честни избори. Това заяви в кулоарите на Народното събрание председателят на ПГ БСП-ОЛ Наталия Киселова, предаде репортер на ФОКУС.



"Доколкото знам, г-н Гюров е в неплатен отпуск като подуправител на БНБ. Той е част от домовата книга и може да бъде избран за министър-председател“, добави тя.



"Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството. Според мен датата на изборите е 19 април“, коментира тя.



На въпрос защо се е наложила смяна на председателя на ПГ на БСП-ОЛ. Киселова заяви, че г-н Стойнев е поискал да бъде освободен от поста.