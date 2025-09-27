Кирил Петков: Трябват ни хора, които да са умни, честни и с опит

© Дълбоко се надявам, че антикорупцията ще остане вградено в ДНК-то на нашата партия. Аз вярвам, че в ПП имат място само свободни хора. Каза Кирил Петков на общо събрание, на което от "Продължаваме промяната" избира ново ръководство.



"Трябват ни хора, които да са умни, честни и с опит. Трябва да преодолеем чувството за арогантност при нас в нашата общност. Приоритет номер едно от днес и утре, и вдругиден е Благо, Ники, Йордан и Никола да бъдат на свобода", каза още той.