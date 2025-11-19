Кирил Петков: Слави написа поредния си "мъжествен" пост срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби

© Слави написа поредния си “мъжествен" пост във Facebook срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби. Това написа бившият министър-председател и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков.



Ето акакво добави още той: "Кой Слави? Десният Слави, който е част от най-левия бюджет в модерната история на България и е готов да увеличава данъците и осигуровките на всички българи.



Последователят на самураите се оказа човек, чийто подпис (под “санитарния кордон") не струва и стотинка.



Слави – човекът на суверена – може и да пише, че “дори няма да преговаря с Ново Начало", но после се криеше с дни след официалното приемане именно на Ново Начало в управленското мнозинство.



За този Слави говоря – политикът, който трудно понася жена, стояща по-високо от него във всяко отношение: интелект, образование и държавническо поведение. Неговите думи не могат да я уязвят, но разкриват всичко за него самия".



Припомняме, че по-рано днес лидерът на "Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остър коментар в социалната мрежа Facebook, провокиран от решението на Софийския районен съд да оправдае Лена Бориславова по делото за ползване на фалшифициран документ. Според него, въпреки съдебното решение, фактът за фалшивия подпис остава, а от него се е възползвал бившият премиер Кирил Петков.



