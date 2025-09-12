Кирил Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена

© Днес последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена. След толкова силни аргументи на защитата, прокуратурата беше абсолютно неподготвена. От прокуратурата бяха като някакви двойкари, които нямаха даже и 3 аргумента. Това каза Кирил Петков пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".



"От моя гледна точка, съдията свърши работата на прокуратурата. Това беше безобразно дело, абсолютно възмутен съм. Когато загубим съдебната система напълно, вече нямаме правов ред, имаме хаос", така коментира Петков днешното дело, при което съдът реши кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста.



Той отправи апел към гражданите да илязат на протест по-късно днес.