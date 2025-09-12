ИЗПРАТИ НОВИНА
Кирил Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена
Автор: Емануела Вилизарова 21:55
Днес последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена. След толкова силни аргументи на защитата, прокуратурата беше абсолютно неподготвена. От прокуратурата бяха като някакви двойкари, които нямаха даже и 3 аргумента. Това каза Кирил Петков пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".

"От моя гледна точка, съдията свърши работата на прокуратурата. Това беше безобразно дело, абсолютно възмутен съм. Когато загубим съдебната система напълно, вече нямаме правов ред, имаме хаос", така коментира Петков днешното дело, при което съдът реши кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста. 

Той отправи апел към гражданите да илязат на протест по-късно днес.


Още по темата: общо новини по темата: 29
12.09.2025 Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
12.09.2025 Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
29.07.2025 Асен Василев: Направих това, което заявих!
20.07.2025 Политолог: "Продължаваме промяната" се разпада
20.07.2025 Ивайло Мирчев: Има списък с 88 кмета на ПП-ДБ, които са готови за бой
19.07.2025 Асен Василев: Пробваха да ни смачкат политически - не успяха
