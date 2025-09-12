ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кирил Петков: Последната надежда, че живеем в правова държава, беше изгорена
"От моя гледна точка, съдията свърши работата на прокуратурата. Това беше безобразно дело, абсолютно възмутен съм. Когато загубим съдебната система напълно, вече нямаме правов ред, имаме хаос", така коментира Петков днешното дело, при което съдът реши кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста.
Той отправи апел към гражданите да илязат на протест по-късно днес.
